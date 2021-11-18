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В Кирове огласят приговор следователям из Татарстана

В Кирове огласят приговор следователям из Татарстана

Сегодня в Октябрьском райсуде Кирова ожидается приговор по уголовному делу бывшего руководителя Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Камиля Халиева, его экс-заместителя Ильдара Шакирова и следователя Екатерины Перепеченовой (Никитиной).

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