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Наталья Непряева: «Думаю, в следующих гонках все должно пойти хорошо. Отрыв большой, настраиваюсь на гонки и стараюсь выдать все, что осталось»

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала серебро в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на Кубке мира в Лахти.

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