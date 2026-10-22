«Трамп пришёл в ярость» из-за наглых высказываний Зеленского, — NYT. Уиткофф и Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Трампа, пишет New York Times.
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