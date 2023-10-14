В Иванове организована доследственная проверка по факту нападения собаки на школьниц

Фрунзенским межрайонным следственным отделом города Иваново следственного управления СК России по Ивановской области организована доследственная проверка о нападении собак на двух школьниц в городе Иваново.
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