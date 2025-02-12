Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на мошенников. Об этом сообщает Абзац. Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова заявила, что ей регулярно звонят мошенники, которые пытаются обманным путем выманить у нее деньги.