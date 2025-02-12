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Мода и Шоу-бизнес

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Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на мошенников

Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на мошенников

Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на мошенников. Об этом сообщает Абзац. Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова заявила, что ей регулярно звонят мошенники, которые пытаются обманным путем выманить у нее деньги.

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