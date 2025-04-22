Многонациональная держава заняла прочное 16-е место в глобальном индексе терроризма за 2024 год. Наши ближайшие сподвижники по списку Ирак, Мозамбик и Индия.
Нашествие
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Многонациональная держава заняла прочное 16-е место в глобальном индексе терроризма за 2024 год. Наши ближайшие сподвижники по списку Ирак, Мозамбик и Индия.
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