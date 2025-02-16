Ученый Чунг: люди не готовы к встрече с вирусами из тающих льдов

Лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг заявил в интервью РИА Новости, что человечество не готово к вирусам, которые могут высвобождаться из-за таяния льдов и вечной мерзлоты.
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