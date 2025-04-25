В Тазовском пройдет акция «Хлеб той зимы»

Второй раз в день Победы на центральной площади Тазовского пройдет акция «Хлеб той зимы». Работники районного краеведческого музея подготовят несколько сотен кусочков черного хлеба, каждый из которых весом около 125 граммов — легендарная «осьмушка».
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