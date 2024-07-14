Покушение на Трампа: в него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс

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На бывшего президента и потенциального кандидата от республиканцев на ноябрьских выборах Дональда Трампа совершено покушение, когда тот выступал на митинге в Пенсильвании. «В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!» — написал позже Трамп в соцсети Truth Social. Погиб один зритель, еще двое человек ранены, все они взрослые мужчины. (с)