Глава Вологодской области вернул флаг ЧВК «Вагнер» на кладбище в Череповце

ЧЕРЕПОВЕЦ, 27 января, ФедералПресс. Флаг ЧВК «Вагнер» вернули на флагшток и поставили рядом с триколором на Пятом череповецком кладбище, где похоронены погибшие в ходе спецоперации, сообщил в своем аккаунте в соцсетях врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
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