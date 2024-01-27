Глава Вологодской области вернул флаг ЧВК «Вагнер» на кладбище в Череповце

ЧЕРЕПОВЕЦ, 27 января, ФедералПресс. Флаг ЧВК «Вагнер» вернули на флагшток и поставили рядом с триколором на Пятом череповецком кладбище, где похоронены погибшие в ходе спецоперации, сообщил в своем аккаунте в соцсетях врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.