ДНР продолжает оставаться без света, местами появился ночью,в основном,наружное освещение Донецкая группа новостей.
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ДНР продолжает оставаться без света, местами появился ночью,в основном,наружное освещение Донецкая группа новостей.
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