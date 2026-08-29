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Верховный лидер Ирана потребовал принять меры против экономических проблем

Верховный лидер Ирана потребовал принять меры против экономических проблем

Руководство Ирана признало, что страна несет экономические потери из-за американских санкций и военно-морской блокады.

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