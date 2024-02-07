Ученые РФ собрали в Антарктиде образцы льда возрастом более 1,2 млн лет

В рамках 69-й экспедиции на станцию «Восток» была пробурена скважина глубиной более 3 тысяч метров и из нее удалось извлечь образцы уникального льда, возраст которых, по предварительным оценкам, превышает миллион лет, передает ТАСС-Наука.
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