Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 996 подписчиков

В Якутии произошли взрыв и пожар на углеобогатительной фабрике. Есть пострадавшие

В Якутии произошли взрыв и пожар на углеобогатительной фабрике. Есть пострадавшие

По предварительным данным, на складе готовой продукции взорвался метан.В городе Нерюнгри  в Республике Саха (Якутия), на углеобогатительной фабрике произошёл мощный взрыв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх