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Нижегородцам рассказали, как надо действовать при отравлении уксусом

Нижегородцам рассказали, как надо действовать при отравлении уксусом

Случайно проглоченный уксус, этикетка на бутылке которого так привлекательна для маленьких детей, приводит к очень тяжёлым последствиям.

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