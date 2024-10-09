Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК

Документ был инициирован ПутинымСовет Федерации на пленарном заседании 9 октября одобрил закон о продлении срока пребывания на службе председателя Следственного комитета (СК) России после достижения им 70 лет.
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