Роскосмос: "Прогресс МС-33" покинет МКС 7 сентября в 18:16 мск

Транспортный корабль "Прогресс МС-33" завершает полугодовую миссию на МКС и отчалит от модуля "Поиск" 7 сентября в 18:16 мск.
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