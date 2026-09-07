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Царьград

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Роскосмос: "Прогресс МС-33" покинет МКС 7 сентября в 18:16 мск

Роскосмос: "Прогресс МС-33" покинет МКС 7 сентября в 18:16 мск

Транспортный корабль "Прогресс МС-33" завершает полугодовую миссию на МКС и отчалит от модуля "Поиск" 7 сентября в 18:16 мск.

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