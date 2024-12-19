В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции устроили в Кемеровской области новогодний сюрприз для маленьких пациентов

В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу организовали сбор средств и передали их в благотворительный фонд, который курирует работу паллиативного отделения Кемеровской областной городской больницы № 11.