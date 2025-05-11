Германию призвали помочь деблокировать гуманитарные поставки в сектор Газа

Министра иностранных дел Германии Йоханн Вадефул во время своей поездки на Ближний Восток должен убедить правительство Израиля прекратить блокаду поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, заявил генеральный секретарь НПО Welthungerhilfe Маттиас Могге в интервью немецкой редакционной сети (Redaktionsnetzwerk Deutschland).
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