Германию призвали помочь деблокировать гуманитарные поставки в сектор Газа

Министра иностранных дел Германии Йоханн Вадефул во время своей поездки на Ближний Восток должен убедить правительство Израиля прекратить блокаду поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, заявил генеральный секретарь НПО Welthungerhilfe Маттиас Могге в интервью немецкой редакционной сети (Redaktionsnetzwerk Deutschland).