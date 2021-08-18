Ссора с Высоцким, присутствие жены и другие факты о Владимире Конкине

19 августа 2021 года свой 70-летний юбилей отмечает советский и российский актер Владимир Конкин, которого зрители помнят по ролям в таких фильмах, как «Аты-баты, шли солдаты…», «Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь» и других.