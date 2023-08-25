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Чемпионат России. ЦСКА против «Оренбурга», «Краснодар» в гостях у «Факела», «Зенит» и «Урал» сыграют завтра

Чемпионат России. ЦСКА против «Оренбурга», «Краснодар» в гостях у «Факела», «Зенит» и «Урал» сыграют завтра

Также в пятницу «Факел» примет «Краснодар».   В субботу «Зенит» будет противостоять «Уралу», «Динамо» проведет гостевой матч с «Рубином», «Спартак» сыграет с «Ахматом».

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