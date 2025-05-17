Путин пригласил лидеров всех стран – членов ЛАГ на первый российско-арабский саммит

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин пригласил всех лидеров стран, входящих в Лигу арабских государств, на первый российско-арабский саммит, который предполагается провести 15 октября.
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