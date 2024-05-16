ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем России импонирует позиция Китая по урегулированию кризиса на Украине. Об этом 16 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в комментарии корреспонденту "Известий" Виктору Синеоку.
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