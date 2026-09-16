Север Столицы
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Север Столицы

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Специалисты обновили дворовые пространства на севере Москвы

Специалисты обновили дворовые пространства на севере Москвы

В четырёх районах Северного округа завершилось комплексное обновление дворовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры САО.

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