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Kim Yo Jong rejects IAEA calls for North Korea’s denuclearization

Kim Yo Jong denounced the International Atomic Energy Agency Thursday, calling its concerns over Pyongyang's nuclear weapons program "nonsense" and declaring the North's nuclear status is "immutable.

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