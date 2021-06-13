НАТО откажется считать Россию "конструктивным партнером"

RusNewsОбществоНАТО откажется считать Россию "конструктивным партнером"ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. НАТО перепишет свою стратегическую концепцию, в которой Россия опр. .Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSLЕсли бы идеологи НАТО были бы образованными людьми, (а не кичливыми отбросами европейской культуры), тогда они смогли бы увидеть себя в образе примитивной мартышки из известной басни и полезную для себя мораль: «Чем кумушек судить рядиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться!». Один только главарь банды чего стоит со своими заскорузлыми высказываниями - всегда убогое впечатление, по другому как-то и не воспринимается.Комментировать
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