Бакальчук и Мирзоян в совместном интервью объяснили объединение Wildberries и Russ

Из-за увеличения оборота Wildberries столкнулась со сложностями в управлении, большой приток сотрудников был угрозой для компании, благодаря слиянию с Russ она получила «топовых управленцев», рассказала Татьяна Бакальчук РБК в совместном интервью с исполнительным директором группы Russ Робертом Мирзояном.
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