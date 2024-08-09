Бакальчук и Мирзоян в совместном интервью объяснили объединение Wildberries и Russ

Из-за увеличения оборота Wildberries столкнулась со сложностями в управлении, большой приток сотрудников был угрозой для компании, благодаря слиянию с Russ она получила «топовых управленцев», рассказала Татьяна Бакальчук РБК в совместном интервью с исполнительным директором группы Russ Робертом Мирзояном.