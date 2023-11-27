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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульский транспорт вернется на прежние маршруты почти сразу после открытия моста

Барнаульский транспорт вернется на прежние маршруты почти сразу после открытия моста

Понадобится один день, чтобы не допустить сбоев и избежать неудобств для пассажиров После открытия моста на проспекте Ленина движение общественного транспорта по прежним маршрутам возобновится с 1 декабря, сообщает мэрия.

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