Барнаульский транспорт вернется на прежние маршруты почти сразу после открытия моста

Понадобится один день, чтобы не допустить сбоев и избежать неудобств для пассажиров После открытия моста на проспекте Ленина движение общественного транспорта по прежним маршрутам возобновится с 1 декабря, сообщает мэрия.
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