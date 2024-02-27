Сын звезды фильма «Форрест Гамп» Гэри Синиза скончался от редкой формы рака

Исполнивший роль лейтенанта Дэна в фильме «Форрест Гамп» американский актер Гэри Синиз поделился трагичным известием о смерти своего сына Мака на 34-м году жизни после длительной борьбы с редкой формой рака.
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