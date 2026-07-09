Песков: США сохраняет приверженность мирному процессу по Украине

В Кремле отметили, что несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио на полях саммита НАТО в Анкаре, Америка сохраняет приверженность и попытки способствовать мирному процессу по Украине.
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