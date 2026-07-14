Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Анатолий Тимощук: «Сборы завершились – к счастью многих игроков». Планы Семака и Карседы совершенно отличались, кто прав – покажет суббота

Анатолий Тимощук: «Сборы завершились – к счастью многих игроков». Планы Семака и Карседы совершенно отличались, кто прав – покажет суббота

Вот и минули скоротечные летние сборы. Межсезонье по системе «осень весна» проходит быстро. Тренер санкт‑петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук подвел итоги сборов и рассказал, как проходит адаптация новичков команды - защитника Кевина Андраде и нападающего Фелипе Аугусто.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии