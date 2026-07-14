Анатолий Тимощук: «Сборы завершились – к счастью многих игроков». Планы Семака и Карседы совершенно отличались, кто прав – покажет суббота

Вот и минули скоротечные летние сборы. Межсезонье по системе «осень весна» проходит быстро. Тренер санкт‑петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук подвел итоги сборов и рассказал, как проходит адаптация новичков команды - защитника Кевина Андраде и нападающего Фелипе Аугусто.
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