Сергей ЕШоу-бизнес«Мы всю жизнь пахали»: Жалобы артистов на маленькую пенсию вывели из себя стариков Пенсионеры взбунтовались против высоких пенсий артистов. "Мы тоже всю жизнь пахали, чтобы она красиво жила и ела сладко.Вернуться к статье97НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГНГалина НазароваИз КАКОГО МЕСТА у прокловой талантище то прет??? хто знает?Александр ШироковЧто за доплаты такие - 30 тыс. к пенсии за заслуженного артиста? А почему не за заслуженного колхозника? Но самое главное кому, как и за что присваивают такие звания? Кто слышал какие такие выдающиеся роли сыграла заслуженная артистка Поргина???Владимир БаландинДавайте платить актерам за талант лицедея, а учителям за талант педагога, а животноводу за свой талант. При чём здесь талант? Публичность людей тоже надо учитывать? Только вот заковыка. Зарплаты разные. За один съёмочный день актёр получает до 200 тысяч рублей - это наша пенсия за два года. А где деньги, Зин? Так вот ини - квартирища в Москве, в Италии... Дача и машина. Золото и бриллианты... Бедные вы наши... У других талантов других профессий этого нет.Сергей АксеновДа дерьмо они, чтобы выендрииватьься.Сергей АксеновЯ согласен с Вами.все они возоминившие о себе. ДерьмоВТВладимир ТихомировЯ не артист, но ВСЮ жизнь проработал БКСПЛАТНО!!! А бесплатно ЩАС не лечат!!!Валерий РябовАртисты, это в самом слове -тунеядцы. Что они материального производят? Ничего. И с какого перепуга тунеядцам 40 тысячные ру. пенсии? Они. в процессе своих "неимоверно тяжелейших дней выступлений", на подмостках, получая баснословные гонорары, могли бы накопить, и без проблем, эти 40 тыщ ру.\мес, на безбедное существование. И одни накопили, а другие прокутили!Светлана ЖуравлеваЭкономика и безопасность страны никак не зависит от таланта артиста !!!! Она держится на таланте шахтеров, строителей,колхозников, ученых, учителей, военнослужащих, и т.д. И непонятно почему, артисты должны жировать, а люди всю жизнь пахавшие на страну, и платившие налоги, вынуждены считать копейки и экономить на всём !?!?!?!?!?!?!?!?!?Aalik3456А почему Путину не жалуются?Комментировать
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