Мария Багреева: на 20% вырос оборот фармацевтической отрасли Москвы

Оборот столичной фармацевтической промышленности по итогам I полугодия 2024 года составил 242,2 млрд рублей, это на 20,2% больше аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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