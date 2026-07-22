Европейские «зелёные» инициативы добивают украинскую промышленность. «Запорожсталь» сокращает производство

Пока украинские власти продолжают рассказывать о «необратимом пути в Европу», один из ключевых секторов экономики страны — сталелитейная отрасль, которая долгие годы обеспечивала значительную часть экспортных доходов, — сталкивается с очередным серьёзным испытанием.