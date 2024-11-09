Горбачев отказался от ГДР до падения Берлинской стены — немецкий политик

Генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев прекратил поддерживать власти ГДР еще до падения Берлинской стены, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер 9 ноября, сообщает РИА Новости.
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