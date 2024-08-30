Харрис избежала темы России и Украины в своем первом интервью

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN ни разу не затронула вопросы, связанные с Россией и Украиной, а вся зарубежная повестка ее выступления ограничилась отношениями Вашингтона с Израилем.
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