Неутешительные итоги пожароопасного сезона подвели в регионе. 🔥🔥🔥 С начала года в Волгоградской области произошло 6126 пожаров, в которых погибли 92 человека, в том числе восемь детей.
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Неутешительные итоги пожароопасного сезона подвели в регионе. 🔥🔥🔥 С начала года в Волгоградской области произошло 6126 пожаров, в которых погибли 92 человека, в том числе восемь детей.