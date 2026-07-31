Ильшат Аминов: «Можно увидеть образ будущего, который рисуют партии и кандидаты»

Избирательная кампания в Татарстане переходит к следующему этапу – агитации. Одной из ее главных задач станет качественное информирование избирателей, подчеркнули председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев и гендиректор ТНВ, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.
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