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Татар-информ

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Ильшат Аминов: «Можно увидеть образ будущего, который рисуют партии и кандидаты»

Ильшат Аминов: «Можно увидеть образ будущего, который рисуют партии и кандидаты»

Избирательная кампания в Татарстане переходит к следующему этапу – агитации. Одной из ее главных задач станет качественное информирование избирателей, подчеркнули председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев и гендиректор ТНВ, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

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