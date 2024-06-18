Шашлычную в Кузбассе временно закрыли из-за антисанитарии

В кафе-шашлычной возле Новокузнецка нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, что там не было исправных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения.