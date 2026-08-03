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Сотни запрещенных предметов изъяли в метро Алматы в 2026 году

Сотни запрещенных предметов изъяли в метро Алматы в 2026 году

В полиции подчеркнули, что каждый день услугами метро пользуются от 110 до 130 тысяч пассажиров. Именно поэтому вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности уделяется особое внимание, передает inAlmaty.

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