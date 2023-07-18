Российские войска нанесли ракетный удар по ряду обьектов украинской военной инфраструктуры, включая места подготовки терактов против РФ.
Минобороны России: «Нанесен групповой удар возмездия»
Комментарии
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Виктор Александров
Поздно пить "Боржоми" ...
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9 час.
лл
лина любимцева
По Львову ЛУПИТЕ -ТАМ жЫдо-бандэровский гадюшник процветает!! И оттуда вся эта грязища жЫдо-банэровская льется, и смердит!!
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8 час.
V
Valerij
Львов старинный красивый город. Пусть поберегут. Полно других целей. Вон немцы собрались завод строить для ремонта своих танков. Вот достойная цель.
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8 час.
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