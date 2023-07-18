Эксперт

538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Фоменков
    Смерть укро-американским фашистам!ВСУ несут под Куп...
  • Леонид Дьяченко
    А как понимать заявление МИД (Захарова) Россия дает 90 дней ООН разобраться по сделке зерновой. Мы , что 90 дней буде...Зерновая сделка б...
  • Александр
    Наша Тугодума проснулась, перевернулась на другой бок, и опять в спячку.Зерновая сделка б...

Минобороны России: «Нанесен групповой удар возмездия»

Минобороны России: «Нанесен групповой удар возмездия»

Российские войска нанесли ракетный удар по ряду обьектов украинской военной инфраструктуры, включая места подготовки терактов против РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Александров
Поздно пить &quot;Боржоми&quot; ...
Ответить
9 час.
лл
лина любимцева
По Львову ЛУПИТЕ -ТАМ жЫдо-бандэровский гадюшник процветает!! И оттуда вся эта грязища жЫдо-банэровская льется, и смердит!!
Ответить
8 час.
V
Valerij
Львов старинный красивый город. Пусть поберегут. Полно других целей. Вон немцы собрались завод строить для ремонта своих танков. Вот достойная цель.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх