❗️⚡️Новый малогабаритный АК-15СК будет представлен на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
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❗️⚡️Новый малогабаритный АК-15СК будет представлен на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.