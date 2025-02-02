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Русское оружие

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❗️⚡️Новый малогабаритный АК-15СК будет представлен на международной выставке

❗️⚡️Новый малогабаритный АК-15СК будет представлен на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

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