Сельскохозяйственные предприятия Свердловской области приступили к уборке кормовых трав

В Свердловской области начинается уборочная кампания на корма для животных. Фермеры будут работать на площади более 360 тысяч гектаров, чтобы собрать необходимое количество сена, силоса и сенокосных заготовок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии