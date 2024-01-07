"Раздули из ничего": Дети мигрантов избили девочку, а полковник их оправдал

"....сегодня они боятся высказывать её прямо."???? АЙ, перестаньте!!! Вы Титова послушайте, там же и Шохина и УСЕ станет понятно, КТО ЗА ЧТО, ЗА КЕМ И ЗА КОГО СТОИТ!!!

Михаил Пантюхин

Эти "деятели" просто дают понять, им слишком мало платят!!! Им бедным не хватает на покупку замка за бугром для так желаемого пра пра пра правнука! А по сути она коррупционеры и предатели России и народа России, если служат иностранцам, а по сути зверем, нор за их преступления они совершенно не отвечают!!! Суки!!!