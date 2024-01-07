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Царьград

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"Раздули из ничего": Дети мигрантов избили девочку, а полковник их оправдал

"Раздули из ничего": Дети мигрантов избили девочку, а полковник их оправдал

Дети мигрантов избили девочку в Нижнем Тагиле, а полковник их оправдал: "Раздули из ничего". Этот случай вызвал всплеск возмущения общественности.

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Комментарии
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Коська
&quot;....сегодня они боятся высказывать её прямо.&quot;???? АЙ, перестаньте!!! Вы Титова послушайте, там же и Шохина и УСЕ станет понятно, КТО ЗА ЧТО, ЗА КЕМ И ЗА КОГО СТОИТ!!!
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12 час.
Михаил Пантюхин
Эти &quot;деятели&quot; просто дают понять, им слишком мало платят!!! Им бедным не хватает на покупку замка за бугром для так желаемого пра пра пра правнука! А по сути она коррупционеры и предатели России и народа России,  если служат иностранцам, а по сути зверем, нор за их преступления они совершенно не отвечают!!! Суки!!!
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11 час.

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