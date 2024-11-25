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  • Стефания Новак
    Ну благодетель спасибо , что не будет бомбить Россию! Попробуй бомбить получишь опять "орешником" и Америка и Англия ...В США заявили, чт...
  • Eduard
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Россиян предупредили о росте цен на алкоголь

Россиян предупредили о росте цен на алкоголь

Продукция подорожает на 15%. Алкогольная продукция в России может подорожать после Нового года. Об этом предупредил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин, пишет газета «Известия».

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