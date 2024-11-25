Россиян предупредили о росте цен на алкоголь

Продукция подорожает на 15%. Алкогольная продукция в России может подорожать после Нового года. Об этом предупредил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин, пишет газета «Известия».
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