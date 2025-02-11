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В ГД призвали списывать часть кредита получившим на СВО инвалидность II группы

В ГД призвали списывать часть кредита получившим на СВО инвалидность II группы

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил списать военнослужащим, получившим в ходе СВО инвалидность II группы, долги по кредитам на сумму до 1 млн рублей.

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