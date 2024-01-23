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Закон, порядок, государство

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В Ростове-на-Дону юнармейцы приняли участие в слете патриотических общественных организаций «Молодежь Дона с любовью к России»

В Ростове-на-Дону юнармейцы приняли участие в слете патриотических общественных организаций «Молодежь Дона с любовью к России»

Организатором слета выступил Духовно-патриотический центр Святого Георгия Победоносца (руководитель Виктор Чуцков) при поддержке регионального отделения ВВПОД «Юнармия» и ДОСААФ Ростовской области.

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