Блинкен попросил премьера Катара смягчить риторику «Аль-Джазиры»

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Катара с просьбой повлиять на телеканал «Аль-Джазира» с тем, чтобы тот «смягчил риторику» относительно палестино-израильского конфликта, пишет в среду канал Axios со ссылкой на осведомленные источники.