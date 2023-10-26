Блинкен попросил премьера Катара смягчить риторику «Аль-Джазиры»

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Катара с просьбой повлиять на телеканал «Аль-Джазира» с тем, чтобы тот «смягчил риторику» относительно палестино-израильского конфликта, пишет в среду канал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
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