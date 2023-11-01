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Катар станет посредником в вывозе раненых иностранцев из сектора Газа

Катар станет посредником в вывозе раненых иностранцев из сектора Газа

Катар выступит участником соглашений между Египтом, Израилем и палестинским движением ХАМАС, чтобы иностранные граждане и жители Газы с серьезными увечьями могли покинуть территорию боевых действий, сообщает агентство Reuters.

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