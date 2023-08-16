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Хамза Шираз: «Для меня было бы честью выйти на ринг против Головкина»

Не знающий поражений британский боксер Хамза Шираз (17-0, 13 КО) признался, что хотел бы сразиться с бывшим чемпионом мира в среднем дивизионе представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

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